La (non) assoggettabilità delle partecipate pubbliche quotate alle disposizioni del Tusp

Con specifico riferimento all’attività di controllo demandata alla Corte dei conti dall’art. 5, co. 3, Tusp i Giudici contabili hanno ritenuto che nel caso in cui una società a partecipazione pubblica quotata costituisca una società da essa interamente partecipata «il relativo atto deliberativo dell’amministrazione controllante - conseguente a una deliberazione della società quotata - attenga meramente ai rapporti interni tra Ente e società, e non debba, quindi, essere sottoposto al vaglio della ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi