La nozione giuridica di costruzione e il rispetto delle distanze legali

LA VICENDA PROCESSUALE

Nel 2017, una coppia acquistava un immobile e il relativo fondo, iniziando subito diversi lavori edilizi, comportanti la disapprovazione dei loro confinanti, che lamentavano una turbativa del possesso facendone denuncia alle competenti autorità locali.

Le attività contestate comprendevano, in particolare, l'abbattimento di una rete che delimitava una servitù di passaggio in esclusivo favore dei vicini, l'edificazione di un pergolato in violazione delle distanze legali e la costruzione di una rimessa...