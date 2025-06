LA PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA - LA PARTECIPAZIONE GESTIONALE - Partecipazione diretta nel dualistico, ma la novella rischia un basso impatto

Sulla scorta della constatazione circa la scarsa diffusione di tale sistema di governance, l'aver previsto una incisiva forma di partecipazione gestionale dei lavoratori nelle sole strutture societarie organizzate con un modello dualistico, costituisce una forte limitazione alla sua concreta applicazione, attesa l'improbabilità che si assista, per tale sola ragione, a un'inversione di tendenza nella sua diffusione nel tessuto societario italiano

Il legislatore con la legge 15 maggio 2025 n. 76 (in "Gazzetta Ufficiale", serie generale n. 120 del 26 maggio 2025), recante «Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese», ha delineato l'ambito di applicazione della partecipazione gestionale, limitandola alle società per azioni, in accomandita per azioni, e alle società cooperative (come indicato all'articolo 14), per queste ultime subordinatamente a un generale giudizio di "compatibilità...