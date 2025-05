LA PROGETTAZIONE - Servizi di ingegneria: più tutele con l'obbligo dell'equo compenso

Per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale d'importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali si è provveduto a introdurre una disciplina organica che, per l'aggiudicazione, il correttivo prevede il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, al riguardo, stabilisce - al fine di assicurare il rispetto del principio dell'equo compenso nella remunerazione delle prestazioni d'opera intellettuale