LA PROGRAMMAZIONE - Conferenza dei servizi: sì al ruolo dell'amministrazione procedente

Non sembrano tuttavia dissiparsi, anche dopo la novella, i dubbi relativi al ruolo da riconoscersi alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che non siano anche amministrazioni procedenti (cui fa capo la scelta relativa alla realizzazione dell'opera), cui sarebbe difficile riconoscere un ruolo propulsivo determinante in seno all'iter di approvazione del progetto.