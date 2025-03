La responsabilità del socio accomandante nella s.a.s.: il divieto di ingerenza

la QUESTIONE

I soci accomandanti rispondono in ogni caso solo “limitatamente alla quota conferita”? Quali sono le conseguenze del mancato rispetto dell’art. 2320 c.c.? In quali casi si parla di violazione del divieto di ingerenza? Quali sono le conseguenze per il socio accomandante in caso di fallimento della società in accomandita semplice?