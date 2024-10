L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

“LA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI DELLA RETE E NELLA RETE”.

Durante il webinar si affronterà il tema del Diritto di Internet in generale e dell’Informatica Giuridica in particolare. Il focus degli interventi sarà incentrato sui profili e sulle criticità in tema di responsabilità sia civile che penale dei soggetti che operano nella Rete, categoria ampia ed eterogenea quanto complessa e articolata.

L’evento avrà luogo il prossimo 18 novembre dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza.

Per partecipare al webinar, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario compilare il form di registrazione . Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

Media Partner Il Sole 24 ORE.

