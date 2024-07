LA RETE E GLI ATTORI DEL SISTEMA - Il Centro nazionale di crittografia sarà un presidio della riservatezza

Il Capo I della legge n. 90 del 2024, diretto a regolare le segnalazioni e i rapporti con l'Agenzia per la cybersicurezza, contiene un perimetro amplissimo, sia sotto il profilo dei soggetti istituzionali coinvolti, sia per il faro lanciato sul settore industriale e della ricerca in campo informatico.

II Capo I della legge 28 giugno 2024 n. 90 contiene le «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale, di resilienza delle pubbliche amministrazioni e del settore finanziario, di personale e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e degli Organismi di informazione per la sicurezza nonché di contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici»; un perimetro amplissimo, sia sotto...