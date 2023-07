La revoca dell’assegnazione della casa familiare non fa sempre scattare l’assegno divorzile di Giorgio Vaccaro

La Cassazione boccia la sentenza d’appello che si limita a valorizzare la sperequazione economica tra gli ex e commisura il contributo al canone di locazione









Non vi è alcun automatismo tra la revoca del godimento della ex casa coniugale e il riconoscimento di un contributo economico in favore di chi perda questo diritto personale di godimento. Lo ha affermato l’ordinanza 11832 del 5 maggio 2023, con cui la Cassazione, in riforma di un provvedimento della Corte d’appello di Genova, ha escluso il riconoscimento di un assegno divorzile, basato sulla perdita del godimento della casa coniugale e sul presupposto dell’avere la richiedente «verosimilmente» dedicato...