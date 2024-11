La ristrutturazione dell’impresa agricola nel nuovo Codice della Crisi di Impresa alla luce del Correttivo TER Gli strumenti legislativi disponibili per le aziende agricole in crisi devono essere ricercati tra gli strumenti deflattivi della crisi in uso alle imprese minori: concordato minore ex art 74 CCII con eventuale conversione in procedura liquidatoria art 83 CCII