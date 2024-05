LA SETTIMANA NELLE CORTI - Assegno di divorzio, sospensione feriale per il giudizio di revisione dei termini

Va risarcito dal Comune il ciclista che finisce nel tombino e cade. Sì alla “lieve entità” anche per il reato di rapina. L’idoneo non vincitore non ha alcun diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria. Ritardi aerei dovuti al carico bagagli, quando si perde il risarcimento. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.