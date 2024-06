LA SETTIMANA NELLE CORTI - Avvocati, la competenza è regolata dal domicilio del cliente “Comunitario”

Nuovo processo di cognizione, “verifiche preliminari” nel rispetto del “contraddittorio”. Niente tenuità del fatto per lo spacciatore ultraottantenne con 15 grammi di cocaina. Diritto d’accesso: via libera all’ostensione degli atti dei procedimenti sanzionatori legati a esposti. La McDonald’s perde l’uso del marchio “Big Mac” per il pollo nella Ue. Ecco alcuni temi affrontatati in settimana dai giudici.