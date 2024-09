LA SETTIMANA NELLE CORTI - Cessione di crediti a garanzia, si applica imposta di registro

Si applica l'imposta di registro con aliquota 0,5 % alla cessione di crediti a garanzia dei canoni di locazione finanziaria stipulata tra l'utilizzatore e la società di leasing. Sottrazione internazionale di minori e residenza abituale al vaglio della Suprema corte. Perdono giudiziale al minore se cede la foto osé ottenuta spontaneamente dalla vittima. Tabacco, alla Consulta l'onere fiscale minimo: penalizza i produttori di fascia bassa. Niente violazione dei diritti umani per i sanitari no vax sospesi. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.