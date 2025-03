LA SETTIMANA NELLE CORTI - Fallimento locatore, prededucibile il deposito cauzionale del conduttore

Domanda di protezione, spese da liquidare in assenza di gratuito patrocinio. Scatta l'attenuante per il tentato furto di 129 euro. Quando è possibile apportare modifiche ad immobili oggetto di istanza di condono. I limiti di Strasburgo sulla responsabilità per i commenti su Facebook. Sono alcuni temi affrontati in settimana dai giudici nazionali e comunitari