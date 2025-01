LA SETTIMANA NELLE CORTI - Immobile, risarcito il deprezzamentoper il rumore del traffico autostradale

Proventi illeciti, per la ripresa a tassazione conta la data di "possesso" dei fondi. I momenti di intimità con il partner sono un diritto della persona in carcere. Incidenti stradali, l'erede della vittima può esaminare le videoregistrazioni urbane. No trasferimento all'estero senza garanzie dei dati personali dell'utente che accede a siti Ue. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.

La società autostradale anche in assenza di esproprio di terreni o edifici per realizzare e mantenere in uso la rete può essere condannata a "indennizzare" il privato che, pur essendo rimasto proprietario dell'immobile, ne ha subito il deprezzamento a causa di immissioni di rumori e/o sostanze dannose, e non vi è vizio di ultrapetizione nella sentenza che imponga anche tale ristoro commisurandolo però all'indennità di esproprio per la riduzione del valore del bene, a fronte di richiesta del privato...