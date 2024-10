LA SETTIMANA NELLE CORTI - Legittimo il licenziamento del dirigente che si è dimostrato inadeguato al ruolo

Legittimo il licenziamento del dirigente che si è dimostrato "inadeguato" al ruolo. Selezione dirigenti Pa, la perdita di chance va provata in termini di quasi certezza. Bancarotta fraudolenta documentale generica anche se mancano libri non obbligatori. Il denaro pubblico indebitamente erogato va restituito, non vale la buona fede del percettore. Tutela della privacy, l'autorità di controllo non deve sempre infliggere una sanzione. Sono questi alcuni temi affrontati in settimana dai giudici nazionali e comunitari.