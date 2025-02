LA SETTIMANA NELLE CORTI - Mantenimento figlio e obbligo assegno, accoglierlo in casa non è un'alternativa

Impossibile la trascrizione tardiva del matrimonio canonico se il coniuge è scomparso. Falso materiale per l'automobilista che copre la targa con nastro adesivo. CdS, legittimo il "provvedimento implicito" quando la condotta tenuta dalla Pa è inequivoca. Sono alcuni dei temi della settimana

Il genitore obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente che ha scelto di vivere da solo, non può in alternativa scegliere di adempiere mediante l'accoglimento in casa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione (ordinanza n. 3329/2025) accogliendo il ricorso di un ventiduenne studente di farmacia nei confronti della madre.

Impossibile la trascrizione tardiva del matrimonio canonico se il coniuge è scomparso

Il principio della concentrazione nel tempo continua a caratterizzare il procedimento di trascrizione e impone di compiere in stretta concatenazione cronologica...