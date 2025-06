LA SETTIMANA NELLE CORTI - Prodotti in vendita, prezzo sempre ben visibile a pena di sanzione

Imposta di registro fissa per la sentenza che accerta il saldo del conto; rubare i messaggi WhatsApp di un cellulare protetto da password può costare la reclusione; in tema di condono edilizio via libera al silenzio assenso in caso di lungaggini burocratiche; in relazione all'immigrazione clandestina non è favoreggiamento essere accompagnati da minori di cui si è affidatari: sono queste le altre questioni oggetto di attenzione da parte dei tribunali della Penisola.