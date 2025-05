LA SETTIMANA NELLE CORTI - Sopraelevazione, no al risarcimento se non ha effetti negativi sull'immobile

Veneto Banca, i componenti del Cda dovevano vigilare. Acquisto droga per uso personale: il trasporto non è reato. Vincolo culturale: la funzione sociale del bene supera la valutazione dell'interesse privato. Cgue: integratori, giro di vite (provvisorio) sulle indicazioni dei benefici per la salute. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici