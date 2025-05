LA SETTIMANA NELLE CORTI - Tributario, appellabile la decisione conforme a proposta di mediazione

Sovraindebitamento, azione revocatoria per il liquidatore. L'indisponibilità del braccialetto elettronico non giustifica una misura cautelare più afflittiva. Istanze amministrative, da esaminare attentamente le osservazioni ai motivi ostativi. Covid, il Tribunale Ue boccia il divieto di accesso agli sms von der Leyen - ad Pfizer. Sono alcuni temi affrontati in settimana dai giudici