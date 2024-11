LA SETTIMANA NELLE CORTI - Vaccini non obbligatori, senza consenso Asl condannata a risarcire 10mila euro

Vaccini non obbligatori, 10mila euro di risarcimento per assenza del "consenso informato". Appello telematico, costituzione con copia analogica dei documenti digitali. Stalking, legittimi braccialetto elettronico e distanza minima di 500metri. Corte dei conti, l'assenteista deve risarcire il danno anche se ha svolto ore di lavoro in più. Ponte Morandi: possibile la modifica alla concessione senza nuova gara. Ecco alcuni temi affrontati in settimana