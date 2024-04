La tipizzazione della locazione finanziaria

LA QUESTIONE Qual è la sorte dei rapporti giuridici patrimoniali pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale e a quale organo compete la gestione dei medesimi rapporti? Qual è la sorte del contratto di locazione finanziaria pendente alla data di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore e il regime disciplinatorio applicabile al credito vantato dal concedente?

Il leasing finanziario

Con l’espressione leasing finanziario (o locazione finanziaria) si intende il contratto con cui il concedente (locatore o lessor) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore (conduttore o lessee), al quale il bene è concesso in godimento per un determinato periodo di tempo e verso il pagamento di un determinato corrispettivo, con conseguente assunzione, da parte del medesimo, di tutti i relativi rischi.

L’utilizzatore è titolare del diritto...