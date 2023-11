Latham & Watkins Assiste Lottomatica Group nell’Acquisizione di SKS365

GBO S.p.A., società interamente partecipata da Lottomatica, ha firmato l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited.



SKS365 è un operatore omnichannel attivo nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, che può contare su circa 600mila clienti registrati online, brand di grande valore e una rete di circa mille punti vendita retail di scommesse sportive. SKS365 detiene una quota di mercato del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare 74 milioni di euro di EBITDA FY2023, di cui circa 70% Online e 30% Sports Franchise.



Latham & Watkins ha assistito Lottomatica Group per i profili M&A con un team corporate guidato dal partner Stefano Sciolla con Luca Maranetto, Matteo Gellera, Milena Raffaldi, Andrea Carvelli, Giorgia Ponti e Marianna Pessi. Il partner Antongiulio Scialpi con Eleonora Baggiani, Pasquale Spiezio e Alice de Vita hanno prestato assistenza per i profili finance, mentre il partner Cesare Milani con Daniele Isidoro e Irene Terenghi hanno seguito i profili regolamentari dell’operazione.



Lottomatica Group è stata assistita da Sidley Austin per i profili M&A di diritto inglese, da Cleary Gottlieb per i profili antitrust, e da Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison per i profili relativi al finanziamento.



Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha prestato assistenza ai venditori con un team coordinato dal partner Fabio Chiarenza e composto dal partner Mauro Sambati e dal counsel Ludovica Di Paolo Antonio, coadiuvati dall’associate Niccolò Filippo Frattari, per gli aspetti M&A, dal partner Luciano Bonito Oliva e dal senior associate Alessandro Minniti, per gli aspetti fiscali, dal partner Antonello Lirosi e dal counsel Ilaria Monorchio, per gli aspetti regolamentari, dal partner Cristina Capitanio, dal senior associate Veruska Maria Crucitti e dall’associate Chiara Palombi, per le questioni lavoristiche; dal partner Raffaello Stefano De Marco e dagli associate Giulia Concato e Eleonora Maroni, per gli aspetti IP, dall’associate Tommaso Chiericati Salvioni, per gli aspetti privacy, dal partner Decio Mattei e dal senior associate Gianluca Santoro.