Latham & Watkins, Molinari Agostinelli, Chiomenti e Milbank nella nuova emissione obbligazionaria da €550 milioni di EVOCA S.p.A

Jeff Lawlis, Benedetto La Russa

EVOCA S.p.A., portfolio company di Lone Star e leader nella produzione di macchine professionali per il caffè e distributori automatici, ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario high yield senior secured da €550 milioni, i cui proventi sono stati utilizzati per rifinanziare un precedente prestito obbligazionario.

Latham & Watkins ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi e dall’associate Michele Vangelisti, con gli associate Loran Radovicka, Kayla McCoy e Ruggero Barelli per i profili di diritto americano. Il partner Marcello Bragliani, con il counsel Erika Brini Raimondi, l’associate Francesca Parisini e la trainee Alice De Vita hanno seguito i profili finance di diritto italiano dell’operazione. Il partner Cesare Milani con l’associate Edoardo Cassinelli e il trainee Giulio Catalani hanno seguito gli aspetti regolamentari; il counsel Guido Bartolomei con l’associate Leonardo Simeoni hanno seguito i profili corporate di diritto italiano; il partner Joseph Kimberling con gli associate Tian Sun e Arthur Lo hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese, mentre il partner Jocelyn Noll con l’associate Henry Lin hanno seguito gli aspetti fiscali di diritto statunitense.

Lo studio Molinari Agostinelli ha assistito l’emittente per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dal partner Ottavia Alfano, con il counsel Paolo Ruggiero, il senior associate Matteo Mairone e l’associate Filippo Mariani.

Chiomenti ha assistito, per quanto riguarda i profili di diritto italiano, il pool di banche in qualità di initial purchasers del prestito obbligazionario, con un team guidato dal partner Benedetto La Russa, insieme all’associate Guido Pisaneschi, per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal partner Riccardo Rossi, dal senior associate Girolamo D’anna, dagli associate Matteo Venuta e Bianca Manzini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Maurizio Fresca insieme all’associate Giovanni Massagli.

Milbank ha assistito il pool di banche, in qualità di initial purchasers del prestito obbligazionario, con un team guidato dai partner Rebecca Marques e Apostolos Gkoutzinis, insieme agli associate Vasujith Ram, Rishi Ray e Federica Venegoni per i profili di diritto statunitense. La partner Laura Bonamis, con gli associate Bie Cookey e Andrew Mavers, han seguito i profili finance di diritto inglese dell’operazione. Gli aspetti fiscali di diritto statunitense sono stati seguiti dalla partner Eschi Rahimi-Laridjani, insieme allo special counsel Craig Cohen e all’associate Seth Moreida.