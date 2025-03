la QUESTIONE

Come possono essere individuate le clausole vessatorie nei contratti assicurativi? Quali sono le norme di riferimento? Come dev’essere effettuata la verifica delle clausole presenti in un contratto di assicurazione?

La forma imposta dal Codice delle Assicurazioni

L’art. 166 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 206) dispone norme ad hoc in tema di criteri di redazione del contratto. Il primo comma dell’art. 166 prevede che «il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente ...