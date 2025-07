LE CONCESSIONI AUTOSTRADALI - Attività su convenzioni e Pef, previsti nuovi automatismi

L'articolo 11 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 ha modificato cinque articoli della legge 16 dicembre 2024 n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di concessioni autostradali

L'articolo 11 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 ha modificato cinque articoli della legge 16 dicembre 2024 n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di concessioni autostradali. Secondo la relazione illustrativa, la modifica "è necessaria al fine di ottenere una valutazione positiva nell'ambito della procedura di assessment attualmente in corso di svolgimento da parte della Commissione europea in merito al conseguimento della ‘M1C2-11-12 Riforma 2 - Leggi annuali sulla...