LE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Revoca sentenza di omologazione, l'Occ è legittimato a richiederla

Il Capo II del Titolo IV della Parte Prima del CCII disciplina la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma I, lett. c) laddove si precisa che il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza in cui versa il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale