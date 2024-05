LE MODIFICHE AL TU SUL CASELLARIO - Il casellario giudiziale si trasforma in una “base dati” di livello nazionale

Sempre nel Capo dedicato alle misure urgenti in materia di giustizia si rinvengono, precisamente all’art. 26, una serie di disposizioni che, come si legge negli atti parlamentari, recano una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (D.P.R. n. 313 del 2002).