LE NORME SULLE LIEVI DIFFORMITÀ - I cambi d'uso saranno più facilitati anche se realizzati con o senza opere

Il Parlamento ha inteso conferire rango di norme di principio ad applicazione immediata alle modifiche qui in commento in tema di mutamento di destinazione d'uso, quale che siano i tempi di adeguamento agli stessi da parte delle Regioni.

Promuovere e agevolare i cambi di destinazione d'uso, in un contesto in cui emerge vieppiù l'esigenza di ridurre il consumo del suolo, rappresenta una strategia pro attiva fondamentale per adattare l'asset immobiliare preesistente alle mutevoli esigenze del tessuto urbano, dei suoi abitanti e del mercato, in linea con le rinnovate dinamiche economico-sociali che mutano nel tempo. Questa flessibilità consente di riconvertire locali ormai inutilizzabili e di riqualificare spazi divenuti obsoleti, offrendo...