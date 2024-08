LE NORME SULLE LIEVI DIFFORMITÀ - Tolleranze costruttive fino al 6% per lavori entro il 24 maggio 2024

Rispetto al vigente regime unitario del 2 per cento (che continua a valere per gli interventi realizzati dal 25 maggio 2024 in poi), per i fatti pregressi le soglie percentuali - variabili in misura inversamente proporzionale alla superficie utile - salgono ora fino al 6 per cento, avendo il Parlamento introdotto un ulteriore "scaglione" valevole per le unità immobiliari aventi superficie utile inferiore ai sessanta metri quadri