LE NORME DI SANATORIA - Varianti in corso d'opera ante 1977: basta la Scia per regolarizzare l'abuso

Con l'inedito articolo 34-bis, una speciale procedura di sanatoria improntata sul principio di affidamento volta a regolarizzare una volta per tutte - con una semplice Scia e il pagamento di una somma a titolo di oblazione - le varianti in corso d'opera costituenti parziali difformità dal titolo (licenza o altro) rilasciato prima del 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge n. 10/1977.

Prima dell'entrata in vigore della legge "Bucalossi" n. 10 del 28 gennaio 1977 - che ha introdotto il principio secondo il quale l'esercizio del diritto a costruire è subordinato a una concessione edilizia rilasciata dal Comune, superando il precedente regime della licenzia edilizia - non era disciplinata l'ipotesi della parziale difformità dal titolo e delle varianti in corso d'opera, sicché era prassi non presentarle. Inoltre, il progettista incaricato dalla committenza utilizzava tecniche di rappresentazione...