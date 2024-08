LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE - Stato legittimo "differenziato"per parti comuni e singole case

In forza del principio della reciproca indipendenza tra verifiche di stato legittimo, un balcone abusivo in facciata condominiale non potrà impedire - come invece accaduto in occasione degli incentivi legati al "superbonus 110%" - la dimostrazione della legittimità del singolo appartamento interessato dai lavori di ristrutturazione.

Stato legittimo dell'immobile: la legge n. 105/2024, di conversione, con modifiche, del Dl n. 69/2024, ha apportato talune puntualizzazioni e talune aggiunte - in vigore dal 28 luglio scorso - che incidono ai fini della dimostrazione della regolarità immobiliare, come tali di sicuro impatto per il mercato immobiliare, per i cittadini, per i tecnici abilitati, per i notai e per gli uffici tecnici comunali.

D'ora in poi, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari...