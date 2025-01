LE NOVITÀ - Un intervento normativo condivisibile che vuole superare prassi non corrette

In realtà, l'intervento è fortemente condivisibile per un'altra ragione: quella per cui spesso e volontieri le richieste/ordinanze cautelari non rispettano quelle indicazioni di proprietà e pertinenza che il decreto legislativo n. 188 del 2021 e le norme del codice di rito pretendono. Non può infatti negarsi come la prassi giudiziaria evidenzi che non è ancora generalizzato il rispetto delle norme che devono presiedere il confezionamento della richiesta e dell'ordinanza cautelare, specie allorquando queste si fondino, sotto il profilo indiziario, sulle intercettazioni