LE NOVITÀ - Un sistema di pagamento delle spese che non assicura la certezza dell'iter

L'autentica novità introdotta dal punto n. 2) di detto comma 812 legge n. 207 del 2024 è l'aggiunta, dopo il comma 3 di detto articolo 14 Tu Dpr 115/2002, del seguente tenore: «3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».