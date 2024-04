LE NUOVE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Inutile “giro di vite” per fatti commessi in danno al personale della scuola

La lettera a) dell’articolo 5 della legge 25/2024 istituisce una nuova aggravante speciale - ad effetto speciale - del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 del Cp) che, nella fattispecie-base, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio o del servizio (comma 1).

Di fronte al ripetersi di episodi di aggressione, da parte di studenti prevaricatori o di genitori violenti, nei confronti di insegnanti e personale scolastico, spesso irriso, insultato o addirittura picchiato, il legislatore del 2024, esattamente come aveva fatto quello del 2020 (vedi articoli 61, n. 11-octies, e 583-quater, comma 2, del Cp, aggiunti dalla legge n. 113/2020 in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie), ha coniato tre nuove circostanze aggravanti...