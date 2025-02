LE TARIFFE E GLI INVESTIMENTI - Con gli accantonamenti nei Fondi passa la "regia unica" sulle tariffe

Con la novità legislativa in commento, dunque, vengono ribaltati sui concessionari, i quali devono a tal fine accantonare una quota dei corrispettivi tariffari, gli oneri economici correlati a nuovi investimenti e necessità di revisioni delle concessioni.

La Legge 16 dicembre 2024 n. 193 introduce un nuovo quadro regolatorio per il settore delle concessioni autostradali con riguardo alla determinazione delle tariffe e alla programmazione degli investimenti infrastrutturali, solo in parte nel solco della previgente disciplina che continua ad applicarsi alle concessioni in essere.

Tariffe autostradali e pianificazione degli investimenti (Legge 193/2024, articoli 12-13)

Gli articoli 12 e 13 della legge 193/2024, in particolare, mirano a rafforzare i principi di trasparenza, equità e sostenibilità economica, implementando il ruolo dell'Autorità...