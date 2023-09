Legance e Russo De Rosa nel lancio di Mordecai

Nasce un nuovo brand nel mondo fashion con la costituzione di Mordecai S.r.l., società che ha da poco lanciato la prima collezione spring-summer 24 con il marchio "Mordecai".



Il progetto nasce da un'intuizione del fashion designer Ludovico Bruno (per 10 anni Head of Design per Moncler e attuale consulente creativo di Ambush), che ha voluto lanciare sul mercato una linea che potesse far convivere abbigliamento sportivo, abbigliamento militare vintage, workwear, streetwear e abbigliamento formale. La neonata società è frutto dell'accordo tra lo stilista, Hostage S.r.l e Riccardo Grassi.



Scopo dell'operazione è quello di mettere a fattor comune le competenze manifatturiere e know-how di Hostage (società produttrice di capi in tessuto per i grandi marchi della moda, facente capo alla famiglia Morelli), l'esperienza e la creatività di Ludovico Bruno e il network di Riccardo Grassi, che si occuperà della distribuzione delle collezioni presso il proprio showroom.



Legance ha assistito lo stilista Ludovico Bruno con un team composto da A ndrea Tortora della Corte, Matilde Finucci e Ruggero Artale.

Russo De Rosa Associati ha assistito Hostage per gli aspetti legali, con un team guidato dall'associato Alessandro Manico e composto da Alessandro Cigolla e Giulia Fontanetto