Legance con fondo infrastrutture per la crescita nell’acquisizione dell’ex sede del quotidiano la stampa Legance ha assistito il Fondo Infrastrutture per la Crescita - ESG (IPC) gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. nell’acquisizione della restante porzione della ex-sede del quotidiano torinese La Stampa in Via Marenco a Torino, che quindi ad oggi è tutta di proprietà del Fondo IPC.