Legge 104, il lavoratore ha il diritto e non essere allontanato se ciò non incide sugli interessi economici del datore di Giampaolo Piagnerelli

Nel caso concreto la Cassazione ha riconosciuto il diritto del lavoratore a occupare la sede più vicina al parente con handicap









Il lavoratore - parente di un soggetto con handicap - ha il diritto a non essere allontanato presso una sede lavorativa più lontana se per l'azienda ciò non rappresenta una lesione dei propri interessi. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 26343/23. Entrando nel merito della vicenda un lavoratore ha convenuto il datore per ottenere l'assegnazione alla sede di residenza del congiunto portatore di handicap, comunque alla sede più prossima, ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della legge n. 104...