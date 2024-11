Legittima la multa prevista dal Cds e dalla determinazione comunale se non sfora i due range

Un’infrazione con l’auto (sosta dinnanzi ai cassonetti della spazzatura) può risultare sanzionabile sia dalla determinazione comunale sia dal codice della strada. E l’agente accertatore può emettere la multa sia con riferimento al provvedimento amministrativo (da 50 a 300 euro) che al cds (da 42 a 173 euro). L’importante è che non ci sia un bis in idem. E nel caso concreto poiché la sanzione era pari a 120 euro questa era in entrambi i casi legittima (nell’an e nel quantum) e, pertanto, non contestabile...

