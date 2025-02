Legittimità del licenziamento per giusta causa nel caso di svolgimento di altra attività lavorativa durante il congedo parentale

Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Congedo parentale ex art. 32, d.lgs. n. 151 del 2001 - Natura e funzione - Utilizzazione per finalità diverse - Abuso per sviamento dalla funzione del diritto - Conseguenze - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità.

In tema di congedo parentale, l’art. 32, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001 nel prevedere che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall’ente previdenziale...