Licenziamento per giusta causa e rilevanza del criterio del disvalore ambientale a cura della Redazione Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Licenziamento disciplinare - Giudizio di proporzionalità della sanzione - Valutazione della condotta del lavoratore in relazione al disvalore ambientale - Ammissibilità - Sussiste.

In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà...