Lieve entità solo ad alcuni sulla base di mezzi, modalità o fatti dell'azione

Le Sezioni unite (sentenza 27727/2024), a seguito di contrasto di giurisprudenza, sono state chiamate a risolvere la questione della possibile differenziazione dei titoli di responsabilità tra concorrenti a fronte di un medesimo fatto di reato in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Le Sezioni unite, a seguito di contrasto di giurisprudenza, sono state chiamate a risolvere la questione della possibile differenziazione dei titoli di responsabilità tra concorrenti a fronte di un medesimo fatto di reato in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti (per i riferimenti giurisprudenziali è sufficiente rinviare all'ampia motivazione della decisione in commento; qui è sufficiente ricordare, per la soluzione positiva, Sezione VI, 9 novembre 2018, Sarr; e, per la soluzione...