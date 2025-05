Linklaters amplia il dipartimento di Banking & Leveraged Finance con il rientro del socio Alessandro Nolet.

Alessandro Nolet

Linklaters Italia è lieta di annunciare il rientro dell’avvocato Alessandro Nolet nel dipartimento di Banking & Finance di Milano in qualità di partner.

Alessandro, che attualmente ricopre la carica di partner presso la sede di Hong Kong, vanta un’esperienza pluriventennale maturata al servizio di importanti banche, fondi di credito, alternative capital providers, financial sponsor e gruppi societari su una vasta gamma di operazioni bancarie e finanziarie strutturate in Europa, Asia e Stati Uniti, con focus principale in ambito leveraged finance.

Alessandro assiste inoltre regolarmente i clienti in relazione ad un ampio ventaglio di strumenti di debito strutturati, inclusi acquisition financings, dividend recapitalizations, TLBs, unitranches, asset-based loans, margin loans, pre-IPO financings, capital call facilities e NAV financings. Fra le principali operazioni seguite recentemente da Alessandro, vi sono il finanziamento ibrido per l’acquisizione da A$ 23 miliardi parte di Blackstone del gruppo AirTrunk (operatore australiano nel settore dei data center), il finanziamento unitranche da USD 500 milioni (primo nel suo genere in Asia) per l’acquisizione da parte di EQT del gruppo Straive (leader mondiale nel settore di content technology), nonché innumerevoli operazioni di finanziamento per altri fondi quali TPG, Starwood, I Squared, Digital Bridge e CVC per società target operanti in settori quali healthcare, entertainment, digital infrastructure e financial institutions.

Alessandro è abilitato all’esercizio della professione legale in Italia, UK e HK, e ha iniziato la propria carriera in Linklaters negli uffici di Londra e Milano tra il 2004 e il 2010 per poi vivere due esperienze importanti in Cleary Gottlieb e, come partner, in White & Case. Dal 2021 Alessandro è tornato in Linklaters ed è parte del gruppo internazionale di leveraged finance, con un focus particolare sui mercati asiatici. Alessandro tornerà ad essere basato a Milano al termine di una fase di transizione attualmente in corso.

Con l’ingresso di Alessandro Nolet, Linklaters Italia prosegue il proprio percorso di crescita e rafforza ulteriormente la propria offerta in ambito leveraged finance e, più in generale, la propria practice di Banking & Finance, punto di riferimento storico per il mercato italiano, al vertice di tutte le directory internazionali da quasi 20 anni consecutivi. Il team di Milano si è recentemente distinto per il proprio coinvolgimento in alcune tra le più significative operazioni finanziarie a livello italiano tra cui il supporto a Nexi S.p.A. nel rifinanziamento da €2,9 miliardi, l’assistenza ai joint global coordinators e joint bookrunners nell’emissione di obbligazioni high yield senior secured da €1,1 miliardi da parte di Lottomatica e l’assistenza ai finanziatori nel finanziamento dell’acquisizione di Falck Renewables e nel rifinanziamento del suo portafoglio eolico e fotovoltaico europeo in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito e Scandinavia.

L’ingresso di Alessandro si pone in linea con la strategia dello studio che è presente a Londra con un team di leveraged finance molto strutturato (recentemente rafforzato con due lateral hire da primari studi americani) e di cui fa parte, fra gli altri, il partner Giacomo Reali, avvocato di diritto americano molto attivo in ambito high yield e leveraged finance, con un focus significativo sul mercato italiano.

Roberto Egori, Managing Partner di Linklaters in Italia, ha dichiarato – “L’ingresso di Alessandro completa l’offerta del nostro team di banking and finance italiano che, unito alle risorse e alle competenze a disposizione nel nostro network, consoliderà il nostro posizionamento al vertice di questo mercato”.

Francesco Faldi, Partner e Head of Banking & Finance in Italia, ha aggiunto – “Siamo davvero entusiasti di poter riaccogliere Alessandro nel nostro team. Il suo ritorno ha un valore speciale: Alessandro ha iniziato la sua carriera proprio con noi, ed è motivo di orgoglio vederlo rientrare con un bagaglio ricco di esperienze uniche e rilevanti e una spiccata visione globale. Sono certo che, insieme, sapremo offrire ai nostri clienti una consulenza ancora più completa e incisiva, accompagnandoli con competenza e visione nelle sfide più complesse e strategiche che si troveranno ad affrontare.”

Alessandro Nolet: formazione ed esperienza internazionali

Alessandro ha studiato legge al King’s College di Londra e all’Université de Paris I. Successivamente ha conseguito un master in legge presso l’Università di Nottingham e un Bachelor of Civil Law presso l’Università di Oxford.

Si è formato professionalmente in Linklaters negli uffici di Londra e Milano tra il 2004 e il 2010 per poi vivere due esperienze importanti in Cleary Gottlieb e White & Case che ha lasciato dopo tre anni di partnership per rientrare in Linklaters, nel 2021, ad Hong Kong.

Alessandro è abilitato alla professione forense in Italia, UK e Hong Kong ed è stabilmente citato nelle directory internazionali (Chambers and Partners e Legal 500, Hong Kong, Italy e Global) tra i principali avvocati internazionali in area Finance.