Linklaters rafforza il suo dipartimento di Litigation, Arbitration e Investigation in Italia con l’ingresso di Alessandro Salvador e Silvia Adani

Alessandro Salvador

Lo Studio legale Linklaters è lieto di annunciare l’ingresso di Alessandro Salvador (in foto) nel ruolo di Counsel e di Silvia Adani come associate del dipartimento di Contenzioso dell’ufficio di Milano.

Alessandro vanta una pluriennale esperienza, maturata in primari studi italiani e internazionali, su contenziosi di natura societaria, bancaria, fallimentare, assicurativa ed immobiliare. Alessandro ha, inoltre, una consolidata expertise nel settore delle investigation, nonché della consulenza in materia di compliance relativamente a, tra l’altro, sanzioni e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Alessandro rappresenta, inoltre, società italiane e straniere in arbitrati nazionali e internazionali.

Con l’ingresso di Alessandro e Silvia il dipartimento di Litigation, Arbitration e Investigation di Linklaters Italia, guidato dal partner Alessandro Villani, raggiunge quota 13 professionisti.

Alessandro Villani, partner di Linklaters, commenta: “Gli ingressi di Alessandro e Silvia testimoniano la nostra determinazione a continuare ad investire ed espanderci nella practice di Litigation, Arbitration e Investigation, aggregando professionisti di elevato calibro e di riconosciuta affidabilità e competenza. L’ampia e qualificata esperienza di Alessandro nel campo del contenzioso di alto profilo contribuirà a consolidare lo spettro delle nostre competenze, consentendoci di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dei nostri clienti”.

Alessandro Salvador dichiara: “L’opportunità di lavorare al fianco di colleghi altamente qualificati, sia in Italia che all’estero, è davvero stimolante. Facendo leva sulla straordinaria piattaforma globale di Linklaters, sarò felice di poter contribuire a fornire assistenza di altissima qualità nel settore del contenzioso, rispondendo in modo efficace e innovativo alle necessità dei nostri clienti in mercati in costante evoluzione”.

Alessandro proviene da Shearman & Sterling LLP, dove ha costituito, avviato e guidato il dipartimento italiano di contezioso per 9 anni. Silvia è cresciuta lavorando al fianco di Alessandro in S&S.