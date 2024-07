LO STATUS DEL DISABILE - Con la nomina dell’amministratoreaiuto temporaneo o permanente

L’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno mira a tutelare «le persone prive in tutto o in parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente» ponendo dubbi sul perché non siano stati abrogati gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, di fatto esautorati nella loro forza applicativa. Problema interpretativo è stato anche quello sulla natura del procedimento: se “contenzioso” come quello per l’interdizione e l’inabilitazione o di “volontaria giurisdizione”