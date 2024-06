Lo studio legale van Berings con Grupo Aviomar per la locazione e lo sviluppo del Royal Beach Club Cozumel in Messico Lo studio legale van Berings ha assistito il Grupo Aviomar nella stipula di un contratto di locazione a lungo termine e di sviluppo immobiliare con Royal Caribbean International, la più grande compagnia di crociere al mondo, per l’espansione della sua lista di destinazioni con il Royal Beach Club Cozumel sull’isola di Cozumel, Messico.