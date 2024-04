LP Avvocati e CC Lab uniti per l’integrità e la compliance nello sport

Roberto Fiore

LP Avvocati e CC LAB sono lieti di annunciare una nuova partnership che mira a rafforzare gli standard legali ed etici nel mondo dello Sport, sia in Italia che in Europa.

Questa collaborazione rappresenta un forte impegno nell’organizzare e sostenere iniziative di formazione e capacity building con un focus sugli aspetti legali relativi all’integrità e alla compliance nello Sport.

La recente adesione di LP Avvocati alla Sport Integrity Global Alliance (SIGA - https://siga-sport.com), la più grande e importante coalizione a livello mondiale nell’ambito della Integrità nello sport, è fondamentale per il perseguimento di un obiettivo comune, relativo alla diffusione ed influenza dell’Alleanza in Italia e in Europa. La partnership tra LP Avvocati e CC LAB consentirà a entrambe le società di utilizzare in modo sinergico le proprie competenze e professionalità, per favorire lo sviluppo e la crescita di una nuova cultura dell’integrità e della compliance nello Sport.

LP Avvocati - Roberto Fiore, managing partner di LP Avvocati:

“Lo sport svolge un ruolo importante nella promozione del benessere e della felicità sociale e nell’educazione delle nuove generazioni. Ecco perchè deve essere sempre orientato all’integrità, alla conformità e alla legalità, motivo per il quale siamo stati orgogliosi di aderire alla SIGA all’inizio di quest’anno.

Per integrare e rafforzare questi valori in modo consolidato all’interno delle organizzazioni, è necessario combinare l’approccio legale con una consulenza strategica e a lungo termine.

Per questo abbiamo scelto di diventare partner di CC LAB che, forte degli stessi valori e obiettivi, ha maturato negli anni un’esperienza tale da guidare le migliori aziende del settore sportivo nella loro trasformazione ed evoluzione”.

CC LAB - Sonja Iumiento, titolare e direttore CC LAB Consultant Limited:

“Nell’ambito della consulenza strategica che forniamo ai nostri clienti del settore sportivo, riteniamo necessario garantire la legalità e la compliance nella tutela dei diritti oggetto di negoziazione.

L’integrità è un valore essenziale che contraddistingue la nostra offerta al mercato e che forniremo, insieme al nostro partner LP Avvocati, membro della SIGA, specializzato in diritto sportivo e compliance.

Attraverso questo modello di business e questa partnership, siamo in grado di rivolgerci sia alle società sportive che ai potenziali brand sponsor, offrendo loro consulenza e supporto nella stesura dei contratti con gli atleti prima e con gli sponsor poi, secondo le migliori pratiche di compliance a tutela di tutti gli interessi coinvolti”.