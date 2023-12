LP Avvocati nell’operazione di integrazione tra RossiBus S.p.A. e Calabresi S.r.l. e creazione di Beebus S.p.A.

Alvise Baldassarri, Stefabi Leuci

Lo Studio LP Avvocati ha assistito RossiBus S.p.A. e Calabresi S.r.l. nell’operazione che ha portato alla loro integrazione e alla creazione di BeeBus S.p.A., nuova azienda specializzata nel trasporto su strada con una flotta veicoli in grado di accogliere oltre tre milioni di persone all’anno.



LP Avvocati ha seguito tutti i profili societari dell’operazione, con un team composto dai Partner Alvise Baldassari e Stefano Leuci.



Value Creation Team (VCT), con un team guidato da Marcello Base e Fulvio Andriolo, e Cornerstone International Group Italia, con un team guidato da Antonio Cassano, hanno svolto il ruolo di advisor finanziario dell’operazione, mentre lo Studio Tabellini Commercialisti di Roma, nella persona del Partner Massimo Tabellini, ha agito come advisor fiscale.