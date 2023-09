Magistrato trasferibile per "incompatibilità ambientale" solo se è in pericolo l'immagine di imparzialità ed indipendenza di Pietro Alessio Palumbo

Link utili Incompatibilità del magistrato amministrativo, il solo "impegno" del figlio avvocato non basta Pietro Alessio Palumbo Norme & Tributi Plus Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La storica disciplina sulle guarentigie della Magistratura stabilisce che i magistrati non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro espresso consenso. Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di ‘incompatibilità' previsti dall'Ordinamento giudiziario o quando, per qualsiasi causa indipendente...